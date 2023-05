Militracks Overloon is met 150 voertuigen groter dan ooit: meerijden met Duits oorlogstuig is hoogtepunt

Het Osse parcours is een zware kluif voor jeugdige mountainbi­kers: ‘Maar ook gaaf met al die klimmetjes’

OSS – Motorcrosscircuit De Witte Ruysheuvel was zaterdag het zonovergoten decor voor de Landelijke Jeugdcompetitie (LJC), een nationale wedstrijd voor mountainbikejeugd in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar. De organiserende Mountainbike Club Oss (MCO) was blij dat de wedstrijden na corona weer door konden gaan.