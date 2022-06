Miljoenen Brabantse kippen weer naar buiten na opheffen ophokplicht

UPDATE CDA hapt tóch op een van de plaagsto­ten over stikstof­plan­nen

DEN BOSCH - Plaagstoten om het CDA in Brabant uit de tent te lokken over de stikstofplannen van het kabinet hadden vrijdag wisselend succes. Een voorstel om niet mee te werken aan de Haagse opdracht ging het CDA te ver, maar de partij stemde wel (vergeefs) voor aanpassing van de plannen. Daarmee ging de partij in tegen de rest van de coalitie en dat lag gevoelig, door de recente historie in Brabant.

25 juni