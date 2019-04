Miljoenen tegen watertekort vloeien ook in droge bodems van Brabant

,,Het is mooi dat de minister iets extra’s doet, al hopen we ook op een structurele bijdrage voor de komende jaren”, zegt Lambert Verheijen, dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas. Hij is tevens voorzitter van een verzameling organisaties die samenwerkt in Deltaplan Hoge Zandgronden. Het op peil houden van het grondwater is één van de voornaamste doelen. ,,De bodem is een accu. Die moet je opladen. Door de bodem gezond te houden en door het water te sturen en vast te houden. Stuwen dicht, peilen omhoog.”

Miljoenen

Van de zeven miljoen euro die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) beschikbaar stelt, is vier miljoen bestemd voor ‘het vasthouden van water op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland’. Hoeveel geld precies naar het Brabantse deel van deze operatie gaat, is ook bij dijkgraaf Verheijen nog niet bekend.

,,In 2016 is door het Rijk zeventien miljoen euro beschikbaar gesteld. De waterschappen en de provincie hebben eenzelfde bedrag bijgelegd, waardoor we tot dit jaar meer dan vijftig miljoen euro beschikbaar hadden. We hopen op een zelfde bijdrage voor de komende drie jaar. Daar ligt al een claim voor bij het Rijk.”

Verbod

De enorme droogte van vorig jaar leidde tot een sterke daling van het grondwaterpeil in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. Mede daardoor stelde waterschap De Dommel maandag een verbod op het gebruik van grondwater in. De andere Brabantse waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta overwogen deze maatregel tot op het laatste moment, maar zagen er toch vanaf. Beide instanties benadrukken dat de situatie fragiel is; het grondwater is nog niet overal op het gewenste peil.