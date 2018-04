Miljoenenjacht in Brabant: deze mensen wonnen ook een grote geldprijs

VIDEO De politie heeft een eigen drugslab, op een geheime locatie in Zuid­oost-Bra­bant

7 april Nu het festivalseizoen vorige week in gang is geschoten, breken ook de maanden waarin feestgangers zich nadrukkelijk laten verleiden door de lovedrugs: xtc en speed. Ondertussen bestrijdt de politie in Oost-Brabant harder dan ooit de productie ervan. In 2017 werden er twee keer zoveel drugslabs in deze regio opgerold als normaal. Maar hoe wordt die drugs gemaakt? En wat zijn de gevaren? Een inkijkje in het geheime drugslab van de politie.