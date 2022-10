Miljoenennacht: Gaston Starreveld deelt een miljoen euro uit in Helmondse wijk 't Hout

‘We gaan ons niet vastkete­nen aan ons oude bord, maar we bezinnen ons op wat we wel kunnen doen’

OPLOO - Het ‘tweetalige’ kombord vervangen in Oploo? Geen sprake van, zegt inwoner Vin Baltussen. ,,Ik durf te wedden dat Oploo dat niet laat gebeuren. We gaan ons niet vastketenen aan ons oude bord, maar we bezinnen ons op wat we wel kunnen doen”, zegt Baltussen, ook namens zijn mede-dialect-voorvechter Joan van Dijk.

21 oktober