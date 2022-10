Miljoenennacht: Gaston Starreveld deelt een miljoen euro uit in Helmond

Oud-wethouder John Frenken lijsttrek­ker voor BBB in Brabant: ‘Ik heb altijd tussen varkens en kippen gewerkt’

EINDHOVEN - Oud-wethouder John Frenken van Son en Breugel is kandidaat-lijsttrekker voor de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant in 2023. De ledenvergadering van de BBB moet de voordracht nog wel goedkeuren.

