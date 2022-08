Minder bussen in Breda, Den Bosch en Tilburg door chauffeurstekort: ‘Ons openbaar vervoer is ziek’

De Vuelta door Den Bosch: dat is zien en gezien worden, ook al is het maar een glimp

DEN BOSCH - Eenmaal in volle vaart zijn wielrenners in een flits voorbij. En zij die het Vuelta-peloton in slakkengang door Den Bosch zien fietsen, zijn vaak al met een glimp blij. Helemaal als aan het eind van de rit een inwoner van de gemeente met de leiderstrui aan de haal gaat.

20 augustus