Minder bussen in Breda, Den Bosch en Tilburg door chauffeurstekort

Ideaal is het niet, zegt een woordvoerder van Arriva over de oplossing voor het najaar. ,,Maar het is wel de meest optimale regeling die onder de huidige omstandigheden te maken is.” De vervoerder kampt al langer met een chauffeurstekort en een hoger ziekteverzuim. Ook het aantal mensen dat de bus pakt, laat volgens de woordvoerder nog te wensen over. ,,De verwachte reizigersaantallen blijven nog altijd twintig procent achter bij de periode van vóór corona.”