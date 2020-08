Minder (buurt)bussen door corona, maar wel alternatief voor ouderen: ‘Brabant geeft het goede voorbeeld’

22-jarige zoon van omgekomen raadslid De Vlieger vast als verdachte

23 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - De verdachte die aan is gehouden na de dood van PvdA-raadslid Jack de Vlieger is diens 22-jarige zoon. De verdachte wordt vandaag gehoord. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld.