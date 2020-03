Minder buurt- en nachtbussen in Brabant door coronavirus

In Oost- en West-Brabant rijden de meeste bussen nog volgens de reguliere dienstregeling. Wel zijn er momenteel aanpassingen in het nachtvervoer, scholierenvervoer, de buurtbussen en de Eftelinglijnen. In Zuidoost-Brabant zijn er nog geen aanpassingen in de dienstregeling.

Achterin instappen

Om er voor te waken dat meer medewerkers van Arriva besmet raken, vraagt de openbaar vervoerder aan reizigers om via de achterdeur in en uit de bus te stappen en om daar in of uit te checken. ,,Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Er worden in de bus dus ook geen vervoersbewijzen meer verkocht, dit is nog wel mogelijk in de apps en via de site.”