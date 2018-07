Minder natuurbranden in de regio, maar juist meer overlast

Let goed op

Toch blijft de natuur ook de komende dagen kwetsbaar. "Het blijft droog en er staat een flinke wind. We moeten allemaal goed opletten." Wat kunnen we dan doen om het risico op branden kleiner te maken? Dat is volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Zuidoost heel simpel: Gooi geen peuken of lege flesjes langs de weg, parkeer je warme auto niet in het droge gras en gooi water op je barbecue na gebruik. "En meldt het meteen als je een natuur- of bermbrand ziet."