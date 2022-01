Minder opereren, minder controles, dat is en blijft dé oplossing voor de uitdijende gezondheidszorg

Willen we niet allemaal zo min mogelijk zorgpremie betalen, maar tegelijkertijd ervan op aan kunnen dat we in het ziekenhuis vakkundig geholpen worden als we last hebben van onze lies, een haperende heup of vreemde krampen in de darmen? En dat ze dan het liefst niet gelijk in je gaan snijden, maar al pratende tot een andere oplossing komen?