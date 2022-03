Minder scheten en boeren, dan maar een pilletje in de koe

Geld voor ambitieus verkeers­cen­trum Oss komt niet op tafel, maar initiatief­ne­mer geeft niet op

OSS - De handen krijgt hij steevast op elkaar. Maar geld voor het ambitieuze verkeerscentrum in Oss komt niet op tafel. Tot frustratie van initiatiefnemer Arno Smits. ,,Alleen al in Brabant zijn we ieder jaar 2,5 miljard euro kwijt aan ongelukken. Dat is pas veel geld.”

