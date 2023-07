Minder treinen van Utrecht naar Den Bosch vanwege sein- en wisselstoring

Woensd­recht houdt geld over, maar de burger krijgt niks

WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht is financieel kerngezond. toch komt er in 2024 geen lastenverlichting voor de burgers. De gemeente houdt over het boekjaar 2022 weliswaar ruim 7 miljoen euro over, maar 5,7 miljoen van dat bedrag gaat naar de algemene reserve.