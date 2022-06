Minder winkels staan leeg in Brabantse steden, Roosendaal en Bergen op Zoom blijven achter

Het aantal winkels dat leegstaat in Brabantse binnensteden, is in de afgelopen jaren gemiddeld met 7,4 procent afgenomen naar 14 procent. In Brabant staan gemiddeld meer winkelpanden leeg dan het landelijke percentage van 12 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vooral in Breda, Eindhoven en Den Bosch kregen leegstaande winkelpanden in de afgelopen twee jaar een nieuwe bestemming. Breda wist de lege gebouwen het snelst te vullen met een daling van 14 procent. Eindhoven en Den Bosch brachten het percentage leegstaande winkelpanden met 11,4 procent omlaag. Volgens het Planbureau komt dit doordat veel gemeentes inzetten op de transformatie van detailhandel naar andere functies zoals zoals horeca en woningen.



Bergen op Zoom scoort met 28 procent het laagst als het gaat om het lege winkels. In twee jaar tijd werd dat percentage slechts met 1,9 procent omlaag gebracht. Ook in Roosendaal nam dit percentage maar mondjesmaat af met 2 procent naar 21,7 procent. De leegstand in Helmond is niet gemeten, omdat ervoor is gekozen om alleen winkelgebieden met minstens 200 winkels mee te nemen in het onderzoek.

Brabant en Limburg hebben volgens onderzoeker David Evers van het PBL met meer leegstand te maken dan andere provincies. ,,Vaak hangt dit samen met de bevolkingsontwikkeling, maar ook lokale factoren spelen mee. Het heeft te maken met beleid van gemeentes, maar ook met de consument die besluit om meer online te shoppen. Bij binnensteden met een hoge afhankelijkheid van toerisme verwachten we dat de klappen harder vallen.”

De provincie Brabant is een programma gestart om winkelpanden een nieuwe bestemming te geven. Dat is een samenwerking tussen de vijf grote steden (Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Tilburg) en zeven middelgrote gemeenten (Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk).

,,Wij geven daarbij onder meer winkelpanden en kantoorruimtes een woonbestemming. Je ziet dat consumenten steeds vaker hun spullen online kopen en daardoor komt ruimte in de binnenstad vrij”, legt gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte uit.

Woningnood hoog in Brabant

In Brabant is de woningnood hoog. Voor 2030 moeten er 120.000 woningen bij komen om het bestaande tekort terug te dringen. Ronnes verwacht dat de achterstand ingehaald zal worden met vorig jaar 13.000 nieuwe woningen en datzelfde aantal in 2022. Wel zijn er zaken die volgens hem roet in het eten kunnen gooien, zoals de ‘stijgende kosten voor materialen zoals staal, beton en het vervoer daarvan’. ,,Daar bovenop komt nog dat sinds december de rente voor de tienjaarse hypotheekrente is verdubbeld", zegt hij.

Het Planbureau schatte eind 2020 dat de winkelleegstand door de pandemie landelijk zou toenemen naar 19 procent begin 2022. Deze stijging blijft vooralsnog uit. Dit is volgens het onderzoekbureau te danken aan het lang aanhouden van de economische steunpakketten van het kabinet.

Dit zorgde ervoor dat winkeliers in de binnensteden de huur en lonen van werknemers konden doorbetalen. Hierdoor traden er minder faillissementen op dan verwacht. Daarnaast zijn er minder winkels in de binnensteden die leeg kunnen staan, omdat het aantal winkels in de afgelopen jaren is afgenomen ten gunste van horeca en woningen.

Nu dat de steunmaatregelen stoppen kan het volgens PBL zijn dat winkels die ‘kunstmatig in stand zijn gehouden alsnog failliet gaan’, met een ‘scherpe toename van de leegstand als gevolg’.



