Mindfulness in plaats van Duits en geschiedenis: volop onvoldoendes, dus willen scholen motiveren na 2 jaar corona-onderwijs

Video Carnavals­druk­te mag niet probleem worden van boa’s en barmannen, vinden burgemees­ters

UTRECHT/DEN BOSCH/TILBURG - Carnaval 2022 wordt geen zitfeestje, zoveel is wel duidelijk als je luistert naar de burgemeesters van Den Bosch (Jack Mikkers) en Tilburg (Theo Weterings). Maar laten gebeuren dat massa’s mensen in binnenstadsstraatjes en krappe kroegen ongegeneerd feest gaan vieren is ook geen optie.

1 februari