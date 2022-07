Minigolf als sport: golfballen in je onderbroek en honderden verschillende balletjes

Spookrij­den gebeurt vooral in het weekend en het meest in Brabant

BREDA - Een spookrijder tegenkomen op de snelweg? Die kans is natuurlijk klein. Maar mocht het gebeuren, dan zou dat best weleens in Noord-Brabant kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het aantal incidenten met spookrijders nergens zo hoog ligt dan in deze provincie.

18 juli