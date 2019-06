Minister Grapperhaus over aanpak drugscriminelen: ‘Stop met pillen slikken op festivals’

Anderhalf jaar na zijn aantreden weet de minister van Justitie en Veiligheid prima hoe de vlag erbij hangt in ondermijningsland. ,,Ik geloof in de manier waarop we het aanpakken, maar ik zit hier niet met de pretentie dat de aanpak nu al zo geweldig geslaagd is. Het is niet zo dat ik naar huis rijd en denk: ‘Zo dat heb ik vandaag eens mooi geregeld, we zijn er’. Nee, over dit probleem praten wij nog jaren.”