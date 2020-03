Minister komt niet naar Brabant voor zoektocht naar commissaris, coronavirus spelbreker

DEN BOSCH - Het coronavirus werpt obstakels op in de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de Koning in Brabant. Het is nog onduidelijk hoe de provinciale politiek komende tijd belangrijke besluiten kan nemen over de vertrouwenscommissie en profielschets. Wel staat vast dat minister Kasja Ollongren begin april niet naar Brabant afreist om de wensenlijst in ontvangst te nemen.

Het is nog altijd het streven om voor de zomer een potentiële opvolger te vinden voor CDA-bestuurder Van de Donk. Hij vertrekt na september naar Tilburg University, waar hij rector magnificus én topman wordt van het bestuur.

Het is aan de Provinciale Staten om de nieuwe commissaris te benoemen. Zij wilden op 6 april een besluit nemen over de bemensing van de vertrouwenscommissie en over het vaststellen van de profielschets. De minister zou die wensen tijdens de vergadering in ontvangst nemen. Dat gaat niet door.

Quote Eerst wilden we haar via Skype bij de vergade­ring betrekken, maar we komen nu helemaal niet meer fysiek bij elkaar Hanneke van Dreumel, Woordvoerder Provinciale Staten

Aan alle twijfel een eind

Het was om andere reden al spannend of Ollongren naar het zuiden zou afreizen om te horen waar de opvolger van Van de Donk aan moet voldoen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zit sinds afgelopen najaar in de ziekenboeg, door complicaties na een operatie aan haar bijholtes. De maatregelen tegen het coronavirus maakten aan alle twijfel een eind.

,,Eerst wilden we haar via Skype bij de vergadering betrekken. Maar de maatregelen zijn nu zo aangescherpt dat we helemaal niet meer fysiek bij elkaar komen. De vergadering gaat niet door”, zegt Hanneke van Dreumel, woordvoerder van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Zij zoekt samen met het ministerie naar een alternatieve manier om de profielschets in Den Haag te krijgen.

Biedt nieuwe wet uitkomst?

Er wordt ook gekeken hoe de provinciale politiek alsnog kan besluiten over de wensenlijst en de vertrouwenscommissie. Mogelijk biedt de aangekondigde Spoedwet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming uitkomst.

Quote We willen deze besluiten ook gewoon openbaar doen Hanneke van Dreumel, Woordvoerder Provinciale Staten

Van Dreumel en haar collega’s kijken nu naar de praktische invulling van de nieuwe wet. Ook als het digitaal kán, wil het niet zeggen dat het ook digitaal gebeurt. ,,We willen deze besluiten ook gewoon openbaar doen”, zegt ze. Al is het maar voor de 1300 Brabanders die de moeite namen om de provincie te vertellen wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de nieuwe commissaris. Dat het een verbindend boegbeeld moet zijn die boven de partijen staat, ligt natuurlijk voor de hand.

Solliciteren via Skype?

De profielschets wordt gebruikt voor een vacature. Kandidaten kunnen zich daarna melden bij de minister. Die maakt een eerste selectie en stuurt de kanshebbers naar Brabant voor gesprekken met de vertrouwenscommissie. Die zouden zomaar via Skype of andere digitale opties kunnen gaan, al heeft fysiek contact veruit de voorkeur. Alleen al door de vertrouwelijkheid van de sollicitaties. ,,Het ligt er helemaal aan hoe ver we dan staan met het coronavirus. Of fysiek contact dan wel weer mogelijk is”, zegt Van Dreumel.

De Staten hopen dat de vertrouwenscommissie voor de zomer een aanbeveling kan doen, zodat de opvolger van Van de Donk in september kan worden benoemd en de huidige commissaris met een gerust kan starten op de universiteit in zijn woonplaats.