Minister noemt constructies met door externen betaalde hoogleraren zoals in Tilburg ‘zorgelijk’

Aimée-Beau (11) schittert voor dag in Kurhaus om grootste wens uit te laten komen

De elfjarige Aimée-Beau kon zondag haar chemokuren even vergeten in het Scheveningse Kurhaus. Voor een dag was ze filmster, of fotomodel. Compleet, zoals ze wilde, met grote limousine en aandacht van de krant.

17 juli