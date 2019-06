Minister Ollongren blij met groei Brabantse woonwagenkampen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken juicht het toe dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met plannen om de tekorten aan woonwagenstandplaatsen aan te pakken. Dat laat ze weten in een reactie op het nieuws dat er in Brabant 61 standplaatsen voor woonwagens bijkomen , maar dat er nog zeker 800 mensen op de wachtlijst staan.

,,Over enkele jaren komt er een nieuwe inventarisatie van het aantal standplaatsen. Dan is er iets te zeggen over de geboekte voortgang bij het wegwerken van de tekorten”, aldus de minister. ,,Ik heb er vertrouwen in dat de meeste gemeenten actief op zoek gaan naar oplossingen.”

‘Niet iedereen meteen faciliteren’

Tilburg is een van de gemeenten die over zulke oplossingen nadenkt: ,,Wij hanteren als uitgangspunt dat we, zoveel als mogelijk, rekening houden met woonwensen van vele groepen inwoners in onze gemeente. We streven bovendien naar voldoende aanbod voor alle doelgroepen”, zegt de woordvoerder.

,,Maar we realiseren ons dat we niet iedereen direct kunnen faciliteren en dat we daarbij keuzes moeten maken. Beschikbare ruimte kan slechts eenmaal worden uitgegeven.”

‘Geen speciale doelgroep’

De gemeente Moerdijk voert geen specifiek beleid. ,,Woonwagenbewoners zijn voor ons geen speciale doelgroep, wij behandelen hen zoals we andere inwoners ook behandelen”, zegt wethouder Désirée Brummans.

,,Wat betreft criminaliteit en ondermijning: Het afgelopen jaar hebben we tijdens een controle op één woonwagenentrum overtredingen aangetroffen. Bijvoorbeeld illegale bebouwing en bewoning. Ook werd daar een bijgebouw gebruikt als clublocatie voor een motorclub. Dit is in strijd met het bestemmingsplan”, zegt ze. ,,Overigens controleren wij regelmatig ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld bedrijventerrein en woonwijken. En ook daar constateren we soms overtredingen.”

Nog in onderzoek