Minister roept vrouwen op te solliciteren naar commissarispost Brabant

DEN BOSCH - Minister Kasja Ollongren wil minstens één vrouw voordragen als kandidaat voor de commissarispost in Brabant. ,,Dat vereist dus dat er vrouwen solliciteren. Ik roep hen daar echt nadrukkelijk toe op”, zei ze woensdag in het provinciehuis. Daar nam de minister de profielschets in ontvangst voor de ideale kandidaat om Wim van de Donk op te volgen als commissaris van de Koning in Brabant.

Van de Donk zwaait in september af als commissaris. De zoektocht naar zijn opvolger is ondanks de coronacrisis in volle gang. De minister weet dankzij de profielschets wat Brabant verwacht van de nieuwkomer, de vacature gaat donderdag op de borden. Reageren kan tot half mei. Ollongren toonde zich onder de indruk van de lijst met wensen. ,,Jullie zijn eigenlijk op zoek naar het schaap met de vijf poten, en dat is heel zeldzaam. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat er veel gekwalificeerde mensen zijn die zullen solliciteren.”

Van de minister van Binnenlandse Zaken mag de nieuwe bestuurder een vrouw zijn. ,,Als we nu een foto zouden bekijken van alle twaalf commissarissen in Nederland, is slechts één van hen vrouw. Dat gaat me toch wel aan het hart.” Het verklaart haar nadrukkelijke oproep aan vrouwen om te solliciteren. ,,Dat vind ik heel belangrijk. Mijn voornemen is om in de selectieprocedure te komen tot een voorstel waarin tenminste een vrouw zit tussen de kandidaten die ik voorleg aan de vertrouwenscommissie.”

Kiezen op geslacht

In de profielschets staat geen voorkeur voor man of vrouw. ,,Deze vacature is voor iedereen. Brabanders zien de mensen gelijkwaardig; jong, oud, man, vrouw. Wij kiezen voor de beste kandidaat”, reageerde Suzanne Otters, VVD-fractieleider en voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ze zei wel te snappen waarom de minister de oproep deed. ,,Het aantal vrouwen in de politiek is niet wat men er honderd jaar geleden van had verwacht.” Toch weigert Otters te kiezen op basis van geslacht. Sterker, haar commissie overweegt een cursus ‘selecteren zonder vooroordelen’.

Volledig scherm Minister Ollongren (links) neemt de profielschets aan uit handen van Suzanne Otters (VVD) in Den Bosch. © still uit livestream

Doordat de zoektocht naar een nieuwe commissaris is omgeven door geheimzinnigheid, mag die zelfs in coronatijd niet digitaal worden afgedaan. Het leverde woensdag een bijzondere vergadering op, waarbij slechts 10 van de 55 Statenleden aanwezig waren om de profielschets goed te keuren en mee te geven aan de minister. Op de PVV en ChristenUnie na vaardigde elke partij één lid af om de vergadering bij te wonen. De rest keek thuis, via internet.

Zo hoorden ze Otters zeggen dat de achttiende commissaris van de provincie niet per sé uit Brabant hoeft te komen, maar Brabant en de Brabanders wel moet snappen. Ervaring in het bestuur is een pre, net als energie en integriteit. Daar haakte de minister op in. ,,Ik ben ontzettend blij met die nadruk op integriteit. Deze provincie en deze commissaris hebben daar ontzettend hard aan gewerkt, het probleem van de ondermijning echt vol op de agenda gezet. Als je dat doet, moet je eigen integriteit altijd op orde zijn.”

Beste kandidaat