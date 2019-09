Minister: roosterproblemen Brabantse politie zijn tijdelijk

DEN HAAG - Dat Brabantse wijkagenten, door een personeelstekort, in de noodhulp moeten werken is een tijdelijke maatregel. Dat antwoordt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op Kamervragen naar aanleiding van een publicatie in het Brabants Dagblad.

Deze zomer meldde deze krant dat wijkagenten massaal hun dienst moeten verruilen voor werk in de noodhulp, waar de spoedmeldingen binnen komen. Dat is nodig om het rooster rond te krijgen. ,,En dat speelt niet alleen in de zomer, maar ook buiten die periode”, zei een woordvoerder namens de politieteams Zeeland-West Brabant en Oost-Brabant. Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stelde naar aanleiding van het artikel vragen aan minister Grapperhaus. Zij vindt dat de wijkagent ‘essentieel is voor de veiligheid in de wijken en niet als sluitstuk van de politieorganisatie gezien moet worden’.

Noodhulpmotor

Grapperhaus geeft nu toe dat de personele bezetting er de afgelopen tijd toe leidde dat wijkagenten op de noodhulp zaten. Ook horecadiensten zijn volgens de minister omgeruild tegen noodhulpdiensten. Ten derde is er soms voor gekozen een noodhulpmotor in te zetten in plaats van een noodhulpauto. ,,Waardoor één medewerker minder ingepland kon worden.”

Combineren

Soms zijn werkzaamheden te combineren, legt Grapperhaus overigens uit. Met name in landelijke gebieden kunnen wijkagenten bijvoorbeeld dagelijkse taken verrichten, die zij onmiddellijk afbreken zodra er een noodmelding komt.

Of wijkagenten op de noodhulp moeten werken is een beslissing van de lokale driehoek, zegt hij verder. ,,Hoe lang een dergelijke situatie kan bestaan, is een lokale afweging.” Volgens de minister kampen niet alle eenheden met onderbezetting. Er zijn ook eenheden met overbezetting.

Doodzonde