Minister verontwaardigd over ‘stikstofshoppen’: ‘wat Brabant heeft gedaan, keur ik echt ten zeerste af’

Brabant koopt de veehouderijen in Noord-Holland (2), Zeeland en Drenthe op om de plannen rond Logistiek Park Moerdijk (LPM) vlot te trekken. Omdat de stikstofneerslag vanuit Moerdijk verspreid over het land neerdaalt, moet Brabant op verschillende plekken compensatiemaatregelen treffen. Daar is haast bij: er ligt namelijk een deadline van de rechter op 12 mei. Probleem is echter dat provincies nu nog bezig zijn met onderlinge afspraken over dit soort stikstofruilhandel. Met het Moerdijkplan banjerde Brabant in feite dwars door die zeer gevoelige materie. Dat zette kwaad bloed bij de collega-provincies, en dus ook bij de minister.