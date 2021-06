Minister vindt Brabantse stikstofhandel ‘niet goed’

Vooral afgebroken takken en omgewaaide bomen door hevige onweersbui­en in de provincie

18 juni In de loop van vrijdagavond komen er steeds meer berichten naar buiten van schade door onweersbuien. Veelal gaat het om afgebroken takken en omgewaaide bomen. Op enkele plaatsen zou er sprake zijn van wateroverlast. In vergelijking met de rest van Nederland is het in Brabant redelijk rustig. Maar ook in onze provincie rukken de hulpdiensten uit voor schade door het weer.