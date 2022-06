Miriam Haagh (Brabant Zorg) over waarom de verpleegzorg hulp nodig heeft. ‘Van familie, vrienden, vrijwilligers én technologie’

,,Maar laten we niet meteen doen alsof dit zo’n enorm probleem is’’, voegt Haagh er meteen aan toe. Mensen kunnen heus wel een paar dagen zonder dat het bed is opgemaakt of de vloer is gestofzuigd, vindt ze. Het probleem wordt pas écht groot als alle medewerkers in de verpleeghuizen en thuiszorg die taken wél zouden blijven uitvoeren. ,,We zijn er niet om te poetsen, maar om te zorgen. Daar moeten we gewoon naar terug.”