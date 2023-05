Misschien helpt belonen beter als je schoon afval wil

Had ik die restjes BBQ-kolen maar niet opgeruimd: brand bij jongerenbe­ge­lei­ding Den Bosch

DEN BOSCH - Een gezellige barbecue met familie eindigde donderdagavond in een uitgebrande fietsenstalling en auto. ‘Het schuurtje’ van jongerenbegeleiding 2Live aan het Geerke in Den Bosch ging in vlammen op.