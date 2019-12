Mist in Brabant: vertraging op wegen en Eindhoven Airport, vluchten vertraagd of geannuleerd

Drugslab Reek: bewoner bekent dat-ie er weet van had

4 december REEK - De ‘stomste fout die ik mijn leven heb gemaakt’. Dat zei de 33-jarige man uit Reek in wiens schuur afgelopen zomer een drugslab werd ontdekt, woensdagmiddag in de rechtbank in Den Bosch. De man bekende dat hij wist dat er in de schuur zaken gebeurden die het daglicht niet konden verdragen.