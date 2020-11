Mist komt op in Brabant, waarschuwing voor wie de weg op gaat

Onderzoe­ker Peelbrand wil meer aandacht voor risico op natuurbran­den: ‘Haal die bladeren uit de dakgoot’

21 november WAGENINGEN/DEN BOSCH - ‘Natuurbranden, die hebben we hier toch bijna niet?’ Die opmerking hoorde Cathelijne Stoof, onderzoeker aan de universiteit in Wageningen (WUR), nogal eens terug als ze over haar vakgebied vertelde. ,,Maar die hebben we dus wél. En we moeten er beter op voorbereid zijn, want we zullen hier vaker mee te maken krijgen.”