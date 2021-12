Mitch staat ineens oog in oog met een wolf in Steenbergen: ‘Een hele bijzondere ervaring’

Wat als je kindermis­han­de­ling kan voorkomen? ‘Ouders zijn geen daders, maar slachtof­fers’

HILVARENBEEK - Moet je je schuldig voelen als je je kind verwaarloost? Als je scheldt, denigreert, negeert of misschien wel eens slaat? Ja, natuurlijk wel. Maar wat je níet moet doen is het verbergen. En dat doet vrijwel elke ouder zegt pedagoog Nicky Schijvens. Uit schaamte. ,,Maar als het taboe op kindermishandeling verdwijnt, kunnen we heel veel levens verbeteren”.

