Moeder en 7 kinderen komen om bij brand • Graafschap-trainer ligt in het ziekenhuis

STERKE STIJGING IN VERKOOP GEHOORBESCHERMING | Oordoppen zijn populairder dan ooit. Audiciens en leveranciers zien de verkoop van gehoorbescherming op maat het laatste half jaar exploderen, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen spreken van een mijlpaal en een ‘keerpunt in onze bewustwording’.



AARDBEVING IN TURKIJE EN SYRIË | Turkije en Syrië zijn getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 3000 doden gemeld. Gevreesd wordt voor nog veel meer slachtoffers. Zeker nadat rond 11.30 uur Nederlandse tijd een nieuwe zware aardbeving in Centraal-Turkije werd gemeld, die een kracht had van 7,5.

OUD-VITESSENAAR ONDER HET PUIN? | Voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu is mogelijk een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije die al aan 2300 mensen het leven heeft gekost. De 31-jarige Ghanees, die tegenwoordig in de Süper Lig voor Hatayspor speelt, is vermist en zou volgens Turkse media onder het puin liggen. Lees meer.



De Nederlandse keeper Bilal Bayazit zit in spanning in Turkije. In zijn stad Kayseri, op 250 kilometer van het epicentrum van de aardbeving, zijn talloze gebouwen verwoest en leven mensen in angst op straat. Hij is met zijn ouders het huis uit gevlucht. Bayazit (23) voetbalt sinds 2021 bij Kayserispor. Hij stapte na acht jaar bij Vitesse (in de jeugd en bij de eerste selectie) over naar Centraal-Turkije.



TRAINER DE GRAAFSCHAP IN HET ZIEKENHUIS | Het is niet bekend wanneer trainer Adrie Poldervaart (52), die sinds zondag ziek thuis zit, weer terugkeert bij De Graafschap. Poldervaart is maandag opgenomen in het ziekenhuis.

Beluister onze nieuwe voetbalpodcast Kappen en draaien:

HET BEGIN VAN EEN WEEK VOL STAKINGEN | Buschauffeurs, treinmachinisten, afvalophalers, boa’s: vanaf vandaag regent het stakingen en protestacties van personeel.



Wie deze week met het openbaar vervoer wil reizen, moet er rekening mee houden dat er waarschijnlijk amper bussen rijden. Reizigers werden vanochtend onaangenaam verrast toen ze merkten dat hun bus niet reed. Sommigen waren dan weer blij verrast als er toch iets reed. Al was het in sommige bussen wel dringen geblazen.

AVRI STAAKT OOK | Niet alleen in het openbaar vervoer zijn stakingen. Ook andere sectoren voeren actie. Medewerkers van de Rivierenlandse afvalverzamelaar Avri legden het werk neer. Leen Bambacht (66) uit Haaften werkt al 43 jaar bij Avri en haar voorgangers en zit sinds 1988 in de Ondernemingsraad. ,,Maar dit is de eerste keer dat ik staak. Met volle overtuiging, vooral voor die jonge jongens bij ons want die hebben het echt zwaar.’

RESTEN VAN WILD ZWIJN IN PLASTIC ZAK GEDUMPT IN BEMMEL | Op klaarlichte dag zijn dit weekend resten van een wild zwijn gedumpt in Bemmel. Jachtopzichter Wil Jansen ziet het steeds vaker misgaan in het buitengebied van de Betuwe.



VIJF MAN AANGEHOUDEN IN DOETINCHEM IN ARRESTATIEGOLF ROND CHATDIENST | Tijdens de massale invallen die afgelopen vrijdag door heel Nederland zijn gedaan door de politie, zijn tal van arrestaties verricht in onze regio. Alleen al in Doetinchem zijn vijf verdachten opgepakt. De actie komt voort uit het kraken van de communicatiedienst Exclu, die door criminelen werd gebruikt om onderling contact te houden.

Het onderzoek naar de criminele telefoonapp Exclu, die vorige week leidde tot een golf van aanhoudingen, begon in Duitsland. Om precies te zijn: bij een ondergrondse Navo-bunker, een excentrieke Renkumer en een Ierse drugsbaas genaamd The Penguin. Lees meer.

BETSIE VERPLEEGT MENSEN MET KANKER EN KREEG ZIEKTE TOEN ZELF | Het werken met ernstig zieke en stervende patiënten kan zwaar zijn. Maar oncologisch verpleegkundigen vinden hun werk vooral bijzonder en dankbaar. Drie portretten van zorgmedewerkers die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor kankerpatiënten.

Volledig scherm Betsie Hurkmans werkt al jaren op de oncologieafdeling van het Anna Ziekenhuis. Zelf kreeg ze tien jaar geleden ook te maken met de ziekte. © Koen Verheijden

KINDEREN UIT EERSTE HUWELIJK MOGEN BESLAG LEGGEN OP VILLA JAN DES BOUVRIE | De oudste kinderen van Jan des Bouvrie mogen beslag leggen op de voormalige villa van de in 2020 overleden interieurstylist in Naarden, waar weduwe Monique woont. Met het beslag willen de kinderen uit het eerste huwelijk, Jean-Marc en Nicole,zekerheid stellen dat zij hun deel van de erfenis krijgen.



PONT TUSSEN HUISSEN EN LOO WEER IN DE VAART NADAT VRACHTSCHIP DE KETTING KAPOT VOER | Het Looveer is sinds zaterdagmiddag twaalf uur weer in de vaart. Maandagavond voer een vrachtschip de ketting kapot waarmee de pont over de Nederrijn tussen Huissen en Loo bevestigd was aan een anker op de rivierbodem. De ketting is inmiddels hersteld.



HUIS VAN DENISE EN CHRIS GETEISTERD DOOR LEKKAGES | Ernstige lekkages. Een brand die uitbreekt bij werkzaamheden. Huurders op de Braamberg en Geitenkamp in Arnhem hekelen de manier waarop RVG Real Estate hun karakteristieke woningen laat onderhouden en opknappen. De verhuurder ziet dat de meesten juist ‘zeer tevreden en dankbaar’ zijn.

RICHARD (46) WOONDE MAANDENLANG IN EEN TENTJE, EN DREIGT NU WÉÉR DAKLOOS TE WORDEN | Hij leefde een doodgewoon leven: met koophuis, voltijdbaan én een gezin. Maar toen Richard Batenburgs (46) relatie uitging, viel alles in duigen. Maandenlang woonde hij noodgedwongen in een tentje. Nu heeft hij eindelijk weer onderdak, maar niet voor lang: ,,En dan sta ik weer op straat. Het is beschamend hoe dat gaat tegenwoordig.’’



TRAGEDIE IN FRANKRIJK: MOEDER EN HAAR ZEVEN KINDEREN OMGEKOMEN BIJ WONINGBRAND | Een moeder en haar zeven kinderen zijn om het leven gekomen bij een woningbrand in Charly-sur-Marne, Noord-Frankrijk. De 40-jarige vader van het gezin kon worden gered. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt het Franse persbureau AFP.

CORINE WORSTELDE TWINTIG JAAR MET HAAR GEHEIM | Zeventien jaar oud is ze, als de Utrechtse Corine van Dun (69) een fragment op tv ziet van een Britse journalist die transgender is. Het slaat in als een bom. Voor het eerst weet ze: ik ben niet de enige. Toch loopt Corine dan nog ruim twintig jaar lang rond met wat ze ‘haar geheim’ noemt.,,Ik dacht: misschien gaat het vanzelf wel over.’’

Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

