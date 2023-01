Moeder en zus van ‘Bolle Jos’ aangehouden: grote sommen geld gevonden in woningen

BREDA/PRINSENBEEK - In het internationale onderzoek naar Jos Leijdekkers of ‘Bolle Jos’ (31), heeft het Openbaar Ministerie dinsdag woningen en een kantoor van zijn familie in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam doorzocht. Zijn moeder en zus (68 en 27) zijn opgepakt.

Volgens het OM zijn de ouders en een zus van Leijdekkers in augustus en december 2022 naar Turkije gereisd en hebben ze daar mogelijk met hun gezochte zoon en broer contact gehad.

De familieleden worden zelf ook verdacht van het witwassen van geld en het aannemen van dure cadeaus waarvan zij wisten dat ze verkregen waren met crimineel geld. ‘Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op kostbare horloges en andere sieraden, dure handtassen en grote contante geldbedragen in tienduizenden euro’s, Turkse lira, Zwitserse francs en VAE dirham’ meldt de politie. Rechercheurs vonden ook twee valse Duitse paspoorten.

Verder werd beslag gelegd op mobiele telefoons, usb-sticks en andere gegevensdragers, computers, camera’s en foto’s. De spullen worden onderzocht om de verblijfplaats van Leijdekkers te achterhalen.

Contant geld gevonden bij de familieleden van Bolle Jos.

Beloning voor gouden tip

Voor de doorslaggevende tip die leidt tot de aanhouding van Leijdekkers is in 2022 een beloning van 75.000 euro uitgeloofd. Leijdekkers – bekend onder de bijnaam Bolle Jos – heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij verblijft vermoedelijk al langere tijd in Turkije. Hij is op 3 mei 2022 door het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie op de Nationale Opsporingslijst (NOL) en de ‘EU Most Wanted List’ geplaatst.

Cocaïne-import

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. Daarnaast wordt hij verdacht van het op grote schaal witwassen van de criminele opbrengsten van zijn drugshandel.

In een grote Amsterdamse drugszaak werden medeverdachten van grootschalige cocaïne-import onlangs veroordeeld tot straffen oplopend tot 12 jaar cel, maar Leijdekkers was daarin (nog) niet aangeklaagd. In andere drugsdossiers speelt hij een prominente rol.

Bovendien is Leijdekkers, die zich in het criminele milieu ook ‘El Presidente’ noemt, volgens justitie vermoedelijk betrokken bij excessief geweld, waaronder de verdwijning en dood van drugshandelaar Naima Jillal. Zij verdween in oktober 2019 nadat ze bij haar luxe appartement op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt. Uit onderschepte, aanvankelijk versleutelde PGP-berichten ontstaat volgens justitie het beeld dat Leijdekkers ‘een rol speelde bij en zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal’. Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.

Naakt vastgebonden

In het criminele milieu circuleren foto’s waarop hoogstwaarschijnlijk Jillal is te zien, naakt vastgebonden op een stoel met een afgeknipte teen en vinger op haar buik. De foto’s zijn in december 2019 ook aangetroffen op een Blackberry die bij de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai werd gevonden. Bolle Jos wordt ook verdacht van het witwassen van zijn exorbitante drugswinsten: zeker tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud.

Ferd Grapperhaus zwaar beveiligd

Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wordt zwaar beveiligd vanwege ‘ernstige dreiging’ vanuit de zware georganiseerde criminaliteit. Volgens een tipgever komt de dreiging uit de hoek van de voortvluchtige ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

Ex-justitieminister Ferd Grapperhaus (rechts) zwaar beveiligd om ernstige dreiging uit hoek 'Bolle Jos' Leijdekkers uit Breda (links).