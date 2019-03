Moeder omgekomen Brabantse ‘opgelicht’ door nep-patholoog: ‘Mijn dochter is van me afgenomen’

DEURNE/BENNEKOM - Tegen de 58-jarige Peter B. uit Bennekom, die jarenlang in binnen- en buitenland loog dat hij arts en patholoog was, is dinsdag vier jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. B., die zich ‘dr. Bones’ noemde, zou zich meerdere keren schuldig hebben gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrifte.

Wat de gevolgen zijn geweest van het gesnoef en gelieg van de Bennekommer, wordt deze dinsdagmiddag in de Utrechtse rechtbank pijnlijk duidelijk. Aan het woord is de moeder van Iris Claassen uit Deurne die op 20-jarige leeftijd om het leven kwam bij de ramp met het vliegtuig van GermanWings, maart 2015 in de Franse Alpen. Iris was het enige Nederlandse slachtoffer. ,,We werden door niemand geholpen. Uit de media moesten we horen dat lichamen geïdentificeerd waren’’, spreekt een hevig geëmotioneerde moeder.

En toen was daar Peter B. Hij werkte bij het Amerikaanse reddingsbedrijf Kenyon dat verantwoordelijk was voor de afhandeling van de gevolgen van de vliegramp. Hij ontfermde zich over de Brabanders. Bij de moeder thuis vertelt B. dat er duizenden lichamen door zijn handen zijn gegaan in al die jaren, maar dat Iris speciaal was. Hij weet ook niet waarom. Hij zorgt dat de ouders een jas en een haarlok van Iris krijgen.

Veel stuk gemaakt

Als de ouders enkele maanden later via de media horen dat B. helemaal geen arts blijkt te zijn, ‘zakt de bodem nog een keer onder ons vandaan'. ,,Door al zijn leugens zullen we nooit weten wat waar is over Iris. Deze man heeft veel stuk gemaakt en op een bepaalde manier mijn dochter van me afgenomen.’’

B., hand in het verband en fysiotape in zijn nek, zegt zachtjes tegen de rechter dat ze niet hoeven te twijfelen. ,,Vanuit mijn hart verklaar ik dat alles daar precies zo is gebeurd als ik hun heb verteld. Ik ben er trots op wat ik daar heb gedaan.’’ Hij slaat een hand voor de ogen en snikt. Het horloge met inscriptie en het bidprentje van Iris, dat de ouders hem hadden geschonken, heeft hij weer teruggegeven.

Vervalst exemplaar

Peter B. wordt in 2015 ontmaskerd als nep-arts en nep-patholoog als hij als forensisch arts aan de slag gaat bij de GGD Gelderland-Midden. Daar blijkt dat hij niet goed weet hoe hij bloeddruk moet opnemen, iets wat elke basisarts kan. De GGD trekt daarop aan de bel bij de Politieacademie in Apeldoorn, waar B. als gastdocent en examinator werkt. Als ze daar naar diploma's vragen, komt B. met een vervalst exemplaar aanzetten. B. blijkt alleen een mbo-opleiding tot obductie-assistent te hebben gevolgd in Arnhem.

Het leven van ‘dr. Bones’ blijkt vervolgens uit veel meer leugens te bestaan. B. mag in zijn omgeving graag opscheppen over gevaarlijke missies en rampen over de hele wereld, waar hij zogenaamd geweest is. Waarom, wil de rechter weten. ,,Vanwege financiële problemen’’, antwoordt B. Als arts ontving hij een hoger salaris. Maar zijn dominante vader speelde waarschijnlijk ook een rol. Pas door te presteren kreeg hij zijn aandacht. Bijvoorbeeld als hij goed had getennist.

De officier van justitie acht bewezen dat de Bennekommer de Politieacademie, de GGD Gelderland-Midden en Kenyon heeft opgelicht en eist hiervoor vanwege de ‘maatschappelijke impact’ vier jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk.