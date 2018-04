Moeder van met zwavelzuur overgoten zoon: 'Onze Mark is vermoord, zij verdient levenslang'

BRISTOL/RIJSBERGEN - Het proces rond de gruwelijke aanslag op Rijsbergenaar Mark van Dongen is in het Britse Bristol opnieuw begonnen. Zijn moeder Jeanne hoopt maar één ding: ,,Dat zijn ex levenslang krijgt. Ze heeft hem vermoord."

Dat vindt de aanklager ook. Adam Vaitilingam beschuldigde deze jaloerse ex, de 48-jarige Berlinah W., een jaar geleden nog van ernstige mishandeling, nadat ze hem in september 2015 's nachts met zwavelzuur overgoot.

Ondraaglijk

Vijftien maanden overleefde Van Dongen in een hel. Grotendeels verbrand, permanent pijn, nauwelijks in staat tot communiceren. Toen het lijden ook volgens artsen fysiek en psychisch ondraaglijk werd, koos de Rijsbergenaar in januari 2017 op 29-jarige leeftijd voor euthanasie.

En daarmee veranderde de aanklacht. De officier wilde een nieuw proces en beschuldigt de ontkennende ex Berlinah - 'Het was een ongeluk: ik dacht dat het water was' - dit keer van moord. Zal mogelijk twee keer levenslang tegen haar eisen.

Volledig scherm Jeanne Braspenning , moeder van Mark, hoopt op gerechtigheid. Wat haar betreft is dat levenslang voor Berlinah W. © ron magielse / pix4profs

Jaloers

,,Levenslang zou haar verdiende straf zijn", zegt Jeanne Braspenning (58), moeder van Mark die de achternaam van zijn vader draagt. ,,Dat Mark die aanslag min of meer overleefde, kwam omdat hij zo sterk was. Zij was jaloers, hij wilde niet meer met haar verder. Ze heeft op internet zwavelzuur besteld, deed dat in een glas, zocht hem in zijn slaap op en wekte Mark, schreeuwend: Als ik jou niet mag hebben, zal niemand jou hebben."

Mark werkte en studeerde als bouwkundig ingenieur in Engeland, kende Berlinah al vijf jaar, woonde met haar samen. Zijn vader Kees volgt het proces nu in Bristol, zoals hij dat vorig jaar ook al deed. Voor moeder Jeanne is dat geen optie: ,,Ik trek dat niet, wil hier bij mijn kleinkinderen zijn."

Waarschuwing

Aanklager mr. Vaitilingam verkondigt deze woensdag in de Bristol Crown Court dat Van Dongen drie weken voor de aanslag de politie en zijn nieuwe vriendin Violet al meldde dat zijn ex wraakzuchtig was, zelfmoord wilde plegen en hem bedreigde. Verdachte W. op haar beurt beweert dat Van Dongen haar regelmatig mishandelde.