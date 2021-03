Moedige Moeders gruwen van plannen om drugs te legaliseren

Praten over het legaliseren van drugs: eigenlijk is het een klap in het gezicht van alle ouders die door een hel gaan omdat hun kind verslaafd is. Ans van Zeeland, de in Haps wonende voorzitter van Moedige Moeders Nederland, schreef het pas in een opinieverhaal voor dagblad Trouw. Loek Bernet uit Hank (‘ik ben blij dat ik als vader in het bestuur van de Moedige Moeders mag zitten’) begreep die ferme stellingname heel goed. ,,Ouders van verslaafde kinderen kun je vergelijken met Afghanistan-veteranen. Die kunnen ook het beste praten met mensen die er zelf zijn geweest. Als je geen drugsverslaafd kind hebt, kun je je amper voorstellen hoe groot de impact is. Je bent altijd bezorgd over je kind, er komt nooit een einde aan.”