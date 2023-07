Moerdijk accepteert komst tweehonderd asielzoekers: ‘Laten we niet, zoals Den Haag, weglopen’

Komst van multifunc­ti­o­ne­le De Waal betekent het startsein van de zomerse Willem II-renovatie

One down, nog minimaal three to go. Met aanvaller Max de Waal heeft Willem II (eindelijk, verzucht de achterban) de eerste zomeraanwinst gepresenteerd. Dat is slechts het begin, want er moeten er zeker nog drie volgen. Misschien zelfs wel vier. Een blik op het ‘to do-lijstje’ van technisch directeur Teun Jacobs.