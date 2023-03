Moerdijk stemt op de BoerBurgerBeweging

Bouwbe­drijf Wagemakers gaat elf nul-op-de-me­ter woningen bouwen op De Erven Heesch: ‘Huis dat klaar is voor de toekomst’

HEESCH - Wagemakers Bouw en Ontwikkeling uit Oss gaat 11 betaalbare woningen in blok 4 en 5 van De Erven in Heesch bouwen. Donderdag is de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Rien Wijdeven en directeur Karin Wagemakers ondertekend.