Moeten we katten verplicht binnenhouden? ‘Dat gaat te ver’

Grote drukte op Brabantse snelwegen aan het begin Pinkster­week­end

Door de start van het Pinksterweekend liep het aantal files in Brabant vrijdagmiddag gestaag op. De teller stond aan het einde van de middag landelijk al op zo'n 140 files over bijna 800 kilometer. In Brabant was er onder andere flinke vertraging op de A58, A59, A2, A16 en A67.

3 juni