Mogelijk giftige vogelspin belandt in Roels tas na reis door Colombia: ‘Schrikken, hij kroop over m'n vinger’

Nieuwsover­zicht | Brand in machineka­mer passagiers­schip - Grove mishande­ling door groep in winkelcen­trum

Eindhoven en regiogemeenten proberen parkeerbedrijven weg te houden uit de wijde omgeving van het luchthavengebied. Maar volgens een uitgelekt document moet het vliegveld exploitanten toelaten, omdat er anders niet genoeg parkeercapaciteit voor passagiers is. Het landelijke CDA wil het stikstofplan aanpassen nadat Brabantse CDA-afdelingen hier al tegen protesteerden. Op een passagiersschip in de buurt van de Biesbosch is een brand uitgebroken. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

15 juni