Mogelijk laatste mooie weekend voor de winter: ‘Droog, zonnig en 18 graden’

Vooral zondag schijnt de zon flink in Brabant, verwacht Weerplaza. ,,Bovendien neemt de wind in kracht af en daarmee wordt het rustig weer. In de zon en uit de wind voelt het dan best aangenaam aan, zeker wanneer de temperatuur ’s middags een waarde bereikt van 17 graden. In het zuidoosten is ruim 18 graden mogelijk. Heerlijk weer al met al om erop uit te gaan.”