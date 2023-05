Mogelijke opvanglocatie voor maximaal 200 asielzoekers naast ‘Oekraïner-flats’ in Zevenbergen

Files in West-Bra­bant door afsluiting Heinenoord­tun­nel: ‘Werk thuis of reis met de trein’

MOERDIJK - Meivakantie en toch in de file? Het is de laatste dagen behoorlijk druk op de West-Brabantse wegen. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de Heinenoordtunnel bij Rotterdam. ,,We vragen aan mensen of ze toch een dagje thuis kunnen werken”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.