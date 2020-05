Mondkapje op? Draag het dan wel goed!

Ronnes moet CDA in Brabant weer smoel geven na crisisjaar: ‘Gelukkig sta ik positief in het leven’

16:39 DEN BOSCH - Het CDA beleefde in Brabant niet het beste jaar uit zijn bestaan. Twee bestuurders stapten op, de fractie bracht crisis in de provinciale politiek en binnen de partij ontstond grote onenigheid over samenwerking met Forum voor Democratie. Het is nu aan Erik Ronnes om het CDA in Brabant weer smoel te geven.