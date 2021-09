Mondkapjesweigeraar mogelijk verwijderd van school: ‘Gaat niet om mondkapje maar om ontoelaatbaar gedrag’

Dwarskijker Wie wegblijft bij de rechter geeft ook een antwoord

13 september Die Graafse-oud wethouder, Daandels, heeft het zichzelf en de gemeente Grave niet gemakkelijk gemaakt. Hij kwam niet opdagen toen de rechter hem uitnodigde. Die wilde weten of Daandels inderdaad tegen een Velpenaar had gezegd dat die recht had op planschade vanwege de komst van een azc. Dat had die Velpenaar, zo bleek later, echter niet.