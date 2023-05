Monkey bars, steigers en palletpiramides: obstakelruns in Brabant populairder dan ooit

Vitesse’08 uit lijden verlost na degradatie: ‘Soms een stap terug doen om er twee vooruit te zetten’

De langverwachte degradatie van Vitesse’08 staat vast. De piepjonge ploeg uit Gennep delfde in de degradatiekraker tegen Constantia het onderspit (3-2) en is uit zijn lijden verlost. Letterlijk, want het seizoen in de derde klasse D bleek met 73 tegengoals een ware martelgang.