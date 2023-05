‘Monsterwesp’ is er weer: Aziatische hoornaar gespot in Brabant

Halsterse kermis gaat alsnog door tegenover Landgoed De Beek: ‘We zijn erin blijven geloven’

HALSTEREN - De kermis in Halsteren is gered. Niet op landgoed De Beek, maar in het weiland ertegenover. Kermisexploitant John Dauphin is als een kind zo blij. ,,We gaan woensdag alsnog draaien met twintig attracties.”