‘Monsterwesp’ is er weer: Aziatische hoornaar gespot op meerdere plekken in zuiden van Nederland

De eerste Aziatische hoornaars van dit jaar zijn gesignaleerd in ons land. Het insect wordt sinds een aantal jaar aangetroffen in Nederland, met name in het zuiden van het land. Dit voorjaar zijn er al meldingen van het dier gemaakt in de Zeeuwse plaatsen Kloetinge, Heinkenszand en Zierikzee. Vandaag werd de hoornaar ook vastgelegd in het Limburgse Geleen.