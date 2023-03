Mooi nieuws: op deze dag gaat doorgeefwinkel Deelboz weer open

indebuurt.nlHet zat de Bergse doorgeefwinkel Deelboz niet mee in januari. Door bakken regen en andere neerslag kreeg het pand in de Rembrandtstraat te maken met lekkages en waterschade. Maar nu is er goed nieuws: de winkel gaat weer open!

“Het wordt een feestje met koffie en cake”, aldus Ineke Martens van de winkel. “We nodigen iedereen uit om op 10 maart naar onze mooie winkel te komen kijken.”

Doorgeefwinkel

Bij Deelboz kun je voor allerlei spullen terecht, maar in tegenstelling tot een kringloopwinkel is het een doorgeefwinkel. “We staan voor duurzaamheid. Je kunt bij ons alles inleveren wat je met twee handen kunt dragen. We hebben een breed assortiment: van kleding tot interieur, knutselspullen, speelgoed en boeken. En het mooiste is: alles kost maar 0,50 eurocent en er zijn zelfs spullen gratis.”

Heropening Deelboz

De winkel opent haar deuren weer vanaf vrijdag 10 maart. Je bent dan van 10.00 tot 14.00 uur van harte welkom op het openingfeestje. Vanaf 17 maart is de doorgeefwinkel weer geopend op de normale openingstijden: iedere vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur. Je vindt Deelboz op Rembrandstraat 52 in Bergen op Zoom, in de voormalige kerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!