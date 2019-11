Moordenaar van Hakan Zatsan uit Oss handelde alleen, politie rondt onderzoek af

Slachtoffer en schutter waren gebrouilleerde zakenpartners in de schoonmaakbranche. Ze lagen al jaren met elkaar in de clinch toen Zatsan ‘s ochtends vroeg op weg naar zijn auto onder vuur werd genomen in Oss. Na de schietpartij zong de naam van de schutter al snel rond. De klopjacht van de politie eindigde met een inval in het bedrijfspand van de moordenaar aan de Molenweg in Oss. De man werd daar aan het begin van de avond in zorgwekkende toestand gevonden en overleed later in het ziekenhuis.