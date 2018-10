Moordverdachte: 'Lara per ongeluk doodgeschoten bij spelletje met wapen'

De verdachte van de moord op Lara Sint Jago (25) in Bergen op Zoom heeft de politie verteld dat haar dood geen misdrijf was maar een tragisch ongeval tijdens een spelletje met zijn vuurwapen. Volgens Onno R. (24) ging het doorgeladen pistool per ongeluk af toen hij het van het slachtoffer wilde afpakken.

Dat zegt advocaat Henk van Asselt. Volgens de raadsman heeft zijn cliënt verklaard dat hij 'Lara nooit en te nimmer van het leven heeft willen beroven'. Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft de verdachte niet en verdenkt hem van moord of doodslag.

Gevaarlijk

Volgens Van Asselt heeft R. verklaard dat hij op de fatale avond op bezoek was bij Lara in haar flat aan de Goudbaard. ,,Ze hadden samen flink gedronken. Hij zegt dat ze met zijn vuurwapen zijn gaan spelen maar dat Lara er op een gegeven moment gevaarlijk mee omging. Toen hij het wilde afpakken, ging het per ongeluk af.''

Paniek

De raadsman zegt dat het slachtoffer blijkens het sectierapport dodelijk is getroffen door één kogel in het hoofd. Op de vraag waarom zijn cliënt ervandoor is gegaan en niet zelf de hulpdiensten heeft gebeld als het een ongeluk was, zegt Van Asselt dat hij 'in paniek raakte'. ,,Hij heeft verteld dat hij is gevlucht toen hij Lara niet meer wakker kreeg. Hij heeft zijn vader gebeld en die heeft politie en ambulance gealarmeerd.''

Wapen gedumpt

Van Asselt zegt dat zijn cliënt in paniek ook het wapen heeft meegenomen en onderweg naar zijn woonplaats Antwerpen op de snelweg 'met 160 kilometer per uur uit het autoraam heeft gegooid': ,,Hij was bang dat er in het verleden misschien vervelende dingen mee gebeurd waren.'' Kort na het fatale incident is de recherche met de verdachte naar de grens gereden om het wapen te zoeken. Voor zover bekend is het pistool niet gevonden.

Het is niet duidelijk waarom de verdachte een etmaal heeft gewacht om zich bij de Nederlandse politie te melden, terwijl de Belgische politie hem die dag ondanks een intensieve speurtocht ook niet wist te vinden.

Kruit

Onder meer technisch onderzoek zal duidelijk moeten maken of het verhaal van de moordverdachte klopt of dat sprake is van een misdrijf, zoals het OM denkt. Als Lara het wapen zelf heeft vastgehouden, zoals de verdachte stelt, zouden er bijvoorbeeld veel kruitresten op haar hand moeten zitten.

Zoontje

Van Asselt zegt dat Lara's zoontje dat politie-agenten huilend aantroffen in de flat niet in de woonkamer was toen daar het dodelijke schot viel. ,,Mijn cliënt zegt dat het kind in een andere kamer lag te slapen en niks van het drama heeft gezien.'' Het jongetje komt uit een eerdere relatie van het slachtoffer.

Gewelddadig