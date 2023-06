Motorhuis bij Nispense molen blijft sloopkogel bespaard, alleen beheer moet nog geregeld

Meer dan 30 verwaar­loos­de honden in beslag genomen in Oss, één gewond dier overleden

OSS - De politie heeft vorige week meer dan dertig verwaarloosde honden in beslag genomen die opgesloten zaten in een tuin in Oss. Alle dieren zaten in kooien en liepen in hun eigen uitwerpselen. Ook hadden ze geen toegang tot water en eten. Eén van de inbeslaggenomen honden is uiteindelijk overleden.